Жилой комплекс мечты: в Германии построят многоквартирные лесные дома у озера
Архитекторы из компании David Chipperfield Architects спроектировали роскошный жилой комплекс на берегу озера Шармютцельзе в Германии. Дома посреди леса создадут в форме куба, а каждая квартира будет иметь крытую большую террасу. Больше о жилом комплексе в Германии – читайте в материале.
Проект носит название Marina и расположится в 80 километрах от Берлина, сообщает Archdaily.
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По словам архитекторов, проект был создан для того, чтобы гармонировать с природой – лесом и озером.
Владельцы квартир будут жить рядом с природой / Фото Archdaily
В основу проектирования легли традиционные для Восточной Германии образца XX века модернистские дома. В результате получились 5 четырехэтажных домов посреди соснового леса, а в нескольких минутах ходьбы расположено озеро.
Жители всех 45 квартир получат широкие крытые террасы, а из некоторых открывается вид на озеро. Внешне все дома облицованы деревом черного цвета, а внутри почти вся мебель деревянная.
Асфальта в новом комплексе не будет / Фото Archdaily
Вместо асфальта между домами сделают гравийные или мощеные дорожки, а на крышах создадут газоны.
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Начало строительства апартаментов "Марина" запланировали на начало 2021 года.
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