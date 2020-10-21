Архитекторы из компании David Chipperfield Architects спроектировали роскошный жилой комплекс на берегу озера Шармютцельзе в Германии. Дома посреди леса создадут в форме куба, а каждая квартира будет иметь крытую большую террасу. Больше о жилом комплексе в Германии – читайте в материале.

Проект носит название Marina и расположится в 80 километрах от Берлина, сообщает Archdaily.

К слову: В Лондоне выставили на продажу дом шириной в полтора метра – невероятные фото

По словам архитекторов, проект был создан для того, чтобы гармонировать с природой – лесом и озером.



Владельцы квартир будут жить рядом с природой / Фото Archdaily

В основу проектирования легли традиционные для Восточной Германии образца XX века модернистские дома. В результате получились 5 четырехэтажных домов посреди соснового леса, а в нескольких минутах ходьбы расположено озеро.

Жители всех 45 квартир получат широкие крытые террасы, а из некоторых открывается вид на озеро. Внешне все дома облицованы деревом черного цвета, а внутри почти вся мебель деревянная.



Асфальта в новом комплексе не будет / Фото Archdaily

Вместо асфальта между домами сделают гравийные или мощеные дорожки, а на крышах создадут газоны.

Интересно: Дом-бункер и крыша-двор: в Южной Корее построили современное жилье – фото

Начало строительства апартаментов "Марина" запланировали на начало 2021 года.

Смотрите больше фото жилого комплекса в Германии: