У китайському місті Хефей керівництво місцевого музичного навчального закладу звело сучасний студентський кампус. Тамтешні мешканці проживатимуть у сучасних багатоповерхових спорудах, а в деяких з них розмістять концертні зали. Більше про житло, яке "пронизане" музикою – читайте в матеріалі.

Деякі з будівель навіть будуть поєднані триповерховими коридорами, пише Archdaily.

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Коридори, які архітектори називають "мостами", використовуються для посилення зв'язків між студентами, а білий внутрішній простір пом'якшує масштаби будівлі та робить їх більш доступними.



У внутрішньому дворику організували "японський сад" з озером / Фото Archdaily

На одному з кутів кампусу розташована будівля, яка призначена для гри на фортепіано. А інтер'єри усіх будівель реферують до чорно-білих клавіш цього музичного інструменту. Так, стіни переважно білі, а поручні чорні.



Інтер'єри тут базуються на контрасті чорного білого кольору / Фото Archdaily

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Будівлі для фортепіано були покликані сформувати індивідуальний простір для відпочинку мешканців. Весь створює довгий прямокутник навколо внутрішнього дворика, який складається з озера та паркової зони.

Дивіться більше фото студентського кампуса в Китаї: