Американський архітектурна студія CCY Architects відремонтувала будинок 80-х років у місті Аспен, штат Колорадо. Головною особливістю житла є кімната для музики – саме в цьому місці фасад вирішили зробити перфорованим в такому порядку, щоб перехожі могли читати ноти. Більше про помешкання з музичною кімнатою у США – читайте в матеріалі.

Власники будинку полюбляють класичну музику, тому в музичній кімнаті стоїть фортепіано, повідомляє Dezeen.

Вас також зацікавить: "Клавішний" дах та зелень: у В'єтнамі будівельна компанія створила незвичний офіс – фото

Вирізи на фасаді розташовані так, щоб простежити ноти одного з ноктюрнів відомого композитора епохи романтизму Фредеріка Шопена.



Важко помилитися у розташуванні музичної кімнати / Фото Dezeen

Таким чином для створення музичного "розпису" архітектори взяли композицію Шопена і транспонували її на метал. Розмір та кількість дірок вказують на те яку саме ноту потрібно взяти.



Прочитати музичний твір зможе не кожен / Фото Dezeen

Спочатку планувалось зробити легку реконструкцію будинку, адже оригінальний вікторіанський будинок був пошкоджений вогнем і залишався порожнім протягом 10 років.

Але в результаті довелось робити прибудову до вцілілої частини. В ній розміщені кімнати для гостей та музична кімната з фортепіано.



На фортепіано грає дружина власника будинку / Фото Dezeen

Ще: Будинок-кабріолет: в Японії з'явився будинок з "відкидним" дахом – фото

Архітектори зберегли оригінальні обпалені балки в будинку та трохи перепланували житлові приміщення, щоб відчувати себе просторіше.

Сам будинок зовні, а також сходи зроблені зі сталі. Спальня та кухня пофарбовані в біле, а частина стін облицьована деревом.

Дивіться більше фото "музичного" будинку зі США: