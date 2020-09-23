"Музичний" фасад: у США з'явився будинок з дірявим фасадом – фото
Американський архітектурна студія CCY Architects відремонтувала будинок 80-х років у місті Аспен, штат Колорадо. Головною особливістю житла є кімната для музики – саме в цьому місці фасад вирішили зробити перфорованим в такому порядку, щоб перехожі могли читати ноти. Більше про помешкання з музичною кімнатою у США – читайте в матеріалі.
Власники будинку полюбляють класичну музику, тому в музичній кімнаті стоїть фортепіано, повідомляє Dezeen.
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Вирізи на фасаді розташовані так, щоб простежити ноти одного з ноктюрнів відомого композитора епохи романтизму Фредеріка Шопена.
Важко помилитися у розташуванні музичної кімнати / Фото Dezeen
Таким чином для створення музичного "розпису" архітектори взяли композицію Шопена і транспонували її на метал. Розмір та кількість дірок вказують на те яку саме ноту потрібно взяти.
Прочитати музичний твір зможе не кожен / Фото Dezeen
Спочатку планувалось зробити легку реконструкцію будинку, адже оригінальний вікторіанський будинок був пошкоджений вогнем і залишався порожнім протягом 10 років.
Але в результаті довелось робити прибудову до вцілілої частини. В ній розміщені кімнати для гостей та музична кімната з фортепіано.
На фортепіано грає дружина власника будинку / Фото Dezeen
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Архітектори зберегли оригінальні обпалені балки в будинку та трохи перепланували житлові приміщення, щоб відчувати себе просторіше.
Сам будинок зовні, а також сходи зроблені зі сталі. Спальня та кухня пофарбовані в біле, а частина стін облицьована деревом.
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