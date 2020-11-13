Как и во всем мире, в Украине существует налог на недвижимость. Впрочем, законодательство о налогообложении в разных странах существенно отличается и имеет много нюансов. Платят такой налог как владельцы квартир, так и частных домов, однако не все. Каков размер налога, как на него влияет расположение недвижимости, кто освобождается от уплаты и как и когда его платить – читайте в материале.

Налог на недвижимость может отличаться даже от региона, где расположено ваше жилье, информирует Дом 24.

Актуальное: Как вернуть до тысячи долларов с покупки квартиры: инструкция

Такой налог платят как физические, так и юридические лица, которые являются собственниками недвижимости на территории Украины. Если недвижимость принадлежит нескольким лицам – платить налог должен каждый владелец за свою долю,

– объясняют в LEV Development.



Платить налоги придется даже за ту недвижимость, которой вы владеете частично / Фото Unsplash

За какую недвижимость надо платить налог

за квартиры площадью больше 60 квадратных метров;

жилые дома площадью больше 120 квадратных метров;

если общая площадь недвижимости в собственности превышает 180 квадратных метров;

если в собственности есть доли недвижимости (квартиры и дома), которые в сумме составляют площадь выше нормы.

Платить нужно за каждый квадратный метр? Нет, владелец платит налог только за "лишние" квадратные метры. Например, площадь вашей квартиры составляет 90 "квадратов", тогда вы должны уплатить налог всего за 30 квадратных метров.



Платить нужно только за "лишние" квадратные метры / Фото Unsplash

Сколько придется заплатить

По словам экспертов компании LEV Development, размер налога устанавливают для каждого владельца разный по решению сельского, поселкового или городского совета или совета ОТО. Сумма зависит от местоположения (зональности) и типа таких объектов недвижимости.



Сумма налога будет отличаться / Фото Unsplash

Какова максимальная сумма налога

Ставка налога на недвижимость ограничена. Так, вам придется уплатить не более 1,5% от минимальной зарплаты (с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составляет 5000 гривен) за каждый "лишний" квадратный метр.

Налог на недвижимость в 2020 году придется платить за 2019 год. Поэтому, максимальная ставка налога в этом году составляет 62,59 гривны за метр квадратный.

Дополнительные 25 тысяч гривен в год необходимо платить в случае, если площадь квартиры в собственности превышает 300 квадратных метров, а дома – 500.

Когда платить



Заплатить надо в течение трех месяцев / Фото Unsplash

Владельцам недвижимости присылают уведомления-решения, в которых указана сумма начисленного налога и платежные реквизиты, на которые следует уплатить налог,

– рассказывают в LEV Development.

К теме: Не переплачивайте: почему стоит покупать квартиру для перепродажи еще на старте строительства – детали

Направляются такие уведомления налогоплательщику до 1 июля 2020 года. Оплатить сумму нужно в течение 60 дней после получения уведомления.