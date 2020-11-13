Як і в усьому світі, в Україні існує податок на нерухомість. Втім, законодавство щодо оподаткування у різних країнах суттєво різниться та має багато нюансів. Платять такий податок як власники квартир, так і приватних будинків, проте не усі. Який розмір податку, як на нього впливає розташування нерухомості, хто звільняється від сплати та як і коли його платити – читайте в матеріалі.

Податок на нерухомість може відрізнятись навіть від регіону, де розташоване ваше житло, інформує Дім 24.

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Такий податок сплачуються як фізичні, так і юридичні особи, що є власниками нерухомості на території України. Якщо нерухомість належить кільком особам — сплачувати податок має кожен власник за свою частку,

– пояснюють у LEV Development.



Сплачувати податки доведеться навіть за ту нерухомість, якою ви володієте частково / Фото Unsplash

За яку нерухомість треба сплачувати податок

за квартири площею понад 60 квадратних метрів;

житлові будинки площею понад 120 квадратних метрів;

якщо загальна площа нерухомості у власності перевищує 180 квадратних метрів;

якщо у власності є частки нерухомості (квартири та будинки), що у сумі становлять площу вище норми.

Платити треба за кожен квадратний метр?

Ні, власник сплачує податок лише за "зайві" квадратні метри. Наприклад, площа вашої квартири складає 90 "квадратів", тоді ви маєте сплатити податок лише за 30 квадратних метрів.



Платити треба лише за "зайві" квадратні метри / Фото Unsplash

Скільки доведеться заплатити

За словами експертів компанії LEV Development, розмір податку встановлюють для кожного власника різний за рішенням сільської, селищної чи міської ради або ради ОТГ. Сума залежить від місця розташування (зональності) та типу таких об'єктів нерухомості.



Сума податку буде різнитись / Фото Unsplash

Яка максимальна сума податку

Ставка податку на нерухомість обмежена. Так, вам доведеться сплатити не більше 1,5% від мінімальної зарплати (з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становить 5000 гривень) за кожен "зайвий" квадратний метр.

Податок на нерухомість у 2020 році доведеться платити за 2019 рік. Тому, максимальна ставка податку у цьому році становить 62,59 гривні за метр квадратний.

Додаткові 25 тисяч гривень на рік необхідно сплачувати у випадку, якщо площа квартири у власності перевищує 300 квадратних метрів, а будинку – 500.

Коли платити



Заплатити треба протягом трьох місяців / Фото Unsplash

Власникам нерухомості присилають повідомлення-рішення, у яких зазначена сума нарахованого податку та платіжні реквізити, на які слід сплатити податок,

– розповідають у LEV Development

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Надсилаються такі повідомлення платнику податку до 1 липня 2020 року. Оплатити суму потрібно протягом 60 днів після отримання повідомлення.