Не Петрою єдиною: 4 масштабні підземні поселення з усього світу – фантастичні фото
Популярні туристичні місця бувають не лише на землі, але й під нею. Підземні міста або пам'ятки часто вражають своїм розмахом, а деякі з них є спадщиною не такого вже і давнього минулого. В матеріалі ми пропонуємо вам 4 підземні комплекси з усього світу.
Підземні міста сьогодні приваблюють велику кількість туристів, Інформує Дім 24.
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4 масштабні підземні поселення
Дерінкую, Туреччина
Сьогодні тут провадять екскурсії / Фото history.com
У відомому серед туристів турецькому регіоні Каппадокія розташоване підземне місто з назвою Дерінкую. Це величезний підземний комплекс лабіринтів, який був закладений приблизно у восьмому столітті до нашої ери. Підземелля мало стати притулком для населення на час воєн і ворожих вторгнень.
Це повноцінне місто, яке обладнане вентиляційними шахтами, колодязями, кухнями, лазнями та виноробнями. Проте, найцікавішим тут є житлові приміщення, які здатні вмістити приблизно 20 тисяч людей.
Наур, Франція
Перші розкопки тут робили ще за часів Римської імперії / Фото otomosem.com
В північній частині Франції під землею розташоване справжнісіньке місто. Це три кілометри тунелів, що вмістили понад три сотні кімнат, які приховані лісистою місцевістю на глибині приблизно в 30 метрів. Таке поселення вміщувало до тисяч людей, які ховались від ворогів. Тут збудовані справжні каплиці, церкви стайні, колодязі і пекарні.
Хитра система вентиляції спроєктована так, щоб вороги не побачили диму від вогнищ, який піднімається над землею.
Петра, Йорданія
Будівля вважається символом країни / Фото free-eyes.com
Петра – це стародавнє місто, яке розташоване в горах на півдні Йорданії. За словами істориків, ця місцевість була заселена ще з доісторичних часів, а близько двох тисячі років тому – місцеві мешканці вручну, використовуючи лише примітивні інструменти, зуміли обтесати і висікти з скель і піщаних пагорбів масштабний комплекс гробниць, залів і храмів.
А найвідомішою спорудою є Аль-Хазне, яка також відома як "Скарбниця". Будівля виділяється декоративним фасадом, що підноситься майже на півсотні метрів вгору по скелі.
Берлінгтон, Велика Британія
Британці так ніколи і не користувались бункером повною мірою / Фото Theculturetrip.com
Під час Холодної війни великі гравці геополітичної шахівниці займалися будівництвом різних секретних об'єктів. Нечасто в списку таких проєктів фігурує Велика Британія, хоча в середині минулого століття під містечком Коршем розвідувальні служби країни заклали цілий підземний комплекс.
Так, на глибині 30 метрів закладений Берлінгтонський бункер, який був оснащений офісами і кафетеріями, телефонною станцією і медичними установами, а також житловими приміщеннями місткістю близько чотири тисячі осіб.
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Вся ця інфраструктура підтримувалась в робочому стані аж до 2004 року, хоча до кінця так і не була введена в експлуатацію.
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