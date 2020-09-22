Когда самая высокая автономная сооружение мира CN Tower– телевизионная башня Торонто может стать стержнем, на который буквально "навешают" деревянные квартиры. Сегодня здание является туристическим центром и самой известной постройкой Торонто. Впрочем, архитекторы предложили проект, который переосмысливает назначения CN Tower.

Телекоммуникационная башня в Торонто долгое время конура самым высоким сооружением мира, но в 2007 году уступила Бурдж Халифе, сообщает Inhabitat.

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Сегодня сооружение в форме острого шпиля является известным туристическим символом Торонто и Канады, а смотровую площадку ежегодно посещают более 2 миллионов туристов.



Панорама Торонто с CN Tower / Unsplash

Башня имеет высоту 553,3 метра и даже вмещает ресторан внутри. Впрочем, команда дизайнеров придумала новое назначение для башни. Представители студии предлагают обустроить здесь небольшие квартиры, из которых будет открываться прекрасный вид на канадский мегаполис.



Квартиры "облепят" башню снаружи / Фото Inhabitat

Архитекторы предлагают создать квартиры с ламинированной древесины, которые буквально "цепляются" к внешнему фасаду башни.



Квартиры будут иметь прекрасные террасы / Фото Inhabitat

Дом будет стоять на опорах, которые будут прикреплены к фасаду CN, а добраться внутрь можно будет с помощью лифта и лестницы.

По словам разработчиков, строительство закончиться быстро, а здания не будут влиять на туристический потенциал башни. Впрочем, проект пока проходит процедуру обсуждения.

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Изменения коснутся главного символа города / Фото Inhabitat