Новий проєкт буде найвищою житловою будівлею та одним з найвищих приміщень в усій Новій Зеландії. Хмарочос на 178 метрів є новаторським проєктом для країни, адже більшість населення Нової Зеландії мешкає в приватних будинках. Які особливості в нового проєкту – читайте в матеріалі.

The Pacifica – саме таку назву має будівля буде побудована в самому центрі Окленду поряд з офісними будівлями, інформує Archdaily.

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Комплекс планують завершити вже наступного року та таким чином встановити своєрідний орієнтир для помешкань в багатоквартирних будинках.



Поряд з новим проєктом стоїть історична будівля для міста / Фото Archdaily

Хмарочос побудують просто поруч з історичною будівлею під назвою "Ахіллесів дім", але інфраструктура в майбутніх мешканців буде найвигідніша в усьому Окленді.



Фасад, за задумом, символізує єдність / Фото Archdaily

Цікавим також є фасад будівлі, який отримав "кручений" візерунок з використанням скла.



Головний козир квартир – прекрасний краєвид на гавань / Фото Archdaily

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Загалом нова будівля запропонує 273 нових квартири на верхніх поверхах, звідки добре видно гавань міста. Нижню частину хмарочосу відведуть під офіси та комерційні приміщення. А один з поверхів вміщатиме закриті зимові сади.