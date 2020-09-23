Хмарочос із зимовим садом: в Новій Зеландії зведуть величезний житловий будинок – фото
Новий проєкт буде найвищою житловою будівлею та одним з найвищих приміщень в усій Новій Зеландії. Хмарочос на 178 метрів є новаторським проєктом для країни, адже більшість населення Нової Зеландії мешкає в приватних будинках. Які особливості в нового проєкту – читайте в матеріалі.
The Pacifica – саме таку назву має будівля буде побудована в самому центрі Окленду поряд з офісними будівлями, інформує Archdaily.
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Комплекс планують завершити вже наступного року та таким чином встановити своєрідний орієнтир для помешкань в багатоквартирних будинках.
Поряд з новим проєктом стоїть історична будівля для міста / Фото Archdaily
Хмарочос побудують просто поруч з історичною будівлею під назвою "Ахіллесів дім", але інфраструктура в майбутніх мешканців буде найвигідніша в усьому Окленді.
Фасад, за задумом, символізує єдність / Фото Archdaily
Цікавим також є фасад будівлі, який отримав "кручений" візерунок з використанням скла.
Головний козир квартир – прекрасний краєвид на гавань / Фото Archdaily
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Загалом нова будівля запропонує 273 нових квартири на верхніх поверхах, звідки добре видно гавань міста. Нижню частину хмарочосу відведуть під офіси та комерційні приміщення. А один з поверхів вміщатиме закриті зимові сади.
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