Небоскребы с "картонных коробок": в Швеции определили лучшие здания в 2020 году – фото
Комиссия международной премии Highrise Award, организованная городом Франкфурт-на-Майне, выбрала лучшие жилые дома разных стран в 2020 году. Здания расположено в Стокгольме, и имеют высоту 125 метров каждый и необычный внешний вид. Небоскребы будто сложенные из картонных коробок с отверстиями для окон. Больше о зданиях из Стокгольма – читайте в материале.
Премия выдается для зданий высотой не менее 100 метров, которые были построены за последние два года. "Norra Tornen" была выбрана из 31 проекта из 14 различных стран, информирует Archdaily.
Похоже: Небоскреб-мост: в Австралии построили огромный жилой комплекс странной формы – фото
Проект жилых небоскребов разработали еще в 2013 году, однако завершить его полностью удалось лишь в начале 2020 года.
Дома недавно ввели в эксплуатацию / Фото Archdaily
Премию вручали после оценок проекта с инженерной, архитектурной, эстетической точки зрения, а также принимая во внимание экологичность здания.
Этим проектом в Швеции, на данный момент является парой высоких жилых зданий в центре Стокгольма.
Большинство владельцев квартир в доме иметь доступ к балконам / Фото Archdaily
По словам разработчика, он не ожидал получить эту премию, ведь не воспринимал свои здания как небоскреб.
Они (жилые дома – 24 канал) отличаются от общепринятой идеи небоскреба. Они не монументальные, а домашние, их эстетика неформальная,
– рассказал архитектор.
С помещений открывается вид на город / Фото Archdaily
Особого внимания заслуживает внешний вид домов. Он похож на структуру, которая завешена картонными коробками с отверстиями для окон.
Читайте также: Самое высокое здание в Торонто: как она выглядит и на сколько этажей – фото проекта
Здания имеют по 36 этажей и вмещают по 320 квартир, которые имеют общую площадь более 24 тысяч квадратных метров.
Смотрите больше фото самых высоких жилых домов в Стокгольме:
Поделиться новостью
-
Где купить во Львове квартиру бизнес-класса: локация и особенности14 сентября , 17:29
-
Церковь-сталинка и храм в цистерне: чем еще удивит дизайн православных религиозных зданий – фото27 октября , 10:39
-
Илон Маск продает дом Джина Уайлдера и хочет остаться вообще без собственного жилья – фото27 октября , 22:18