Комиссия международной премии Highrise Award, организованная городом Франкфурт-на-Майне, выбрала лучшие жилые дома разных стран в 2020 году. Здания расположено в Стокгольме, и имеют высоту 125 метров каждый и необычный внешний вид. Небоскребы будто сложенные из картонных коробок с отверстиями для окон. Больше о зданиях из Стокгольма – читайте в материале.

Премия выдается для зданий высотой не менее 100 метров, которые были построены за последние два года. "Norra Tornen" была выбрана из 31 проекта из 14 различных стран, информирует Archdaily.

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Проект жилых небоскребов разработали еще в 2013 году, однако завершить его полностью удалось лишь в начале 2020 года.



Дома недавно ввели в эксплуатацию / Фото Archdaily

Премию вручали после оценок проекта с инженерной, архитектурной, эстетической точки зрения, а также принимая во внимание экологичность здания.

Этим проектом в Швеции, на данный момент является парой высоких жилых зданий в центре Стокгольма.



Большинство владельцев квартир в доме иметь доступ к балконам / Фото Archdaily

По словам разработчика, он не ожидал получить эту премию, ведь не воспринимал свои здания как небоскреб.

Они (жилые дома – 24 канал) отличаются от общепринятой идеи небоскреба. Они не монументальные, а домашние, их эстетика неформальная,

– рассказал архитектор.



С помещений открывается вид на город / Фото Archdaily

Особого внимания заслуживает внешний вид домов. Он похож на структуру, которая завешена картонными коробками с отверстиями для окон.

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Здания имеют по 36 этажей и вмещают по 320 квартир, которые имеют общую площадь более 24 тысяч квадратных метров.

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