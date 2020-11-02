Хмарочоси з "картонних коробок": в Швеції визначили найкращі будівлі у 2020 році – фото
Комісія міжнародної премії Highrise Award, організована містом Франкфурт-на-Майні, обрала кращі житлові будинки різних країн у 2020 році. Будівлі розташована у Стокгольмі, мають висоту 125 метрів кожен та незвичний зовнішній вигляд. Хмарочоси ніби складені з картонних коробок з отворами для вікон. Більше про будівлі зі Стокгольма – читайте в матеріалі.
Премія видається для будівель висотою не менше 100 метрів, які були побудовані за останні два роки. "Norra Tornen" була обрана з 31 проєкту з 14 різних країн, інформує Archdaily.
Схоже: Хмарочос-міст: в Австралії побудували величезний житловий комплекс дивної форми – фото
Проєкт житлових хмарочосів розробили ще у 2013 році, проте завершити його повністю вдалось лише на початку 2020 року.
Будинки нещодавно ввели в експлуатацію / Фото Archdaily
Премію вручали після оцінок проєкту з інженерної, архітектурної, естетичної точки зору, а також беручи до уваги екологічність будівлі.
Цим проєктом у Швеції, на цей час є парою найвищих житлових будинків у центрі Стокгольма.
Більшість власників квартир в будинку матимуть доступ до балконів / Фото Archdaily
За словами розробника, він не очікував отримати цю премію, адже не сприймав свої будівлі як хмарочос.
Вони (житлові будинки – 24 канал) відрізняються від загальноприйнятої ідеї хмарочоса. Вони не монументальні, а домашні, їх естетика неформальна,
– розповів архітектор.
З помешкань відкривається чудовий краєвид на місто / Фото Archdaily
Особливої уваги заслуговує зовнішній вигляд будинків. Він схожий на структуру, яка завішена картонними коробками з отворами для вікон.
Читайте також: Найвища будівля у Торонто: як вона виглядає та скільки матиме поверхів – фото проєкту
Будівлі мають по 36 поверхів та вміщують по 320 квартир, які мають загальну площу понад 24 тисячі квадратних метрів.
Дивіться більше фото найвищих житлових будинків у Стокгольмі:
Поділитися новиною
-
Де у Львові купити квартиру бізнес-класу: локація та особливості16 вересня , 13:15
-
Дерев'яні фасади та величезні балкони: у Відні побудують екологічний житловий комплекс – фото27 жовтня , 16:23
-
Церква-сталінка та храм у цистерні: чим ще здивує дизайн православних релігійних будівель – фото27 жовтня , 10:39