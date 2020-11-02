Комісія міжнародної премії Highrise Award, організована містом Франкфурт-на-Майні, обрала кращі житлові будинки різних країн у 2020 році. Будівлі розташована у Стокгольмі, мають висоту 125 метрів кожен та незвичний зовнішній вигляд. Хмарочоси ніби складені з картонних коробок з отворами для вікон. Більше про будівлі зі Стокгольма – читайте в матеріалі.

Премія видається для будівель висотою не менше 100 метрів, які були побудовані за останні два роки. "Norra Tornen" була обрана з 31 проєкту з 14 різних країн, інформує Archdaily.

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Проєкт житлових хмарочосів розробили ще у 2013 році, проте завершити його повністю вдалось лише на початку 2020 року.



Будинки нещодавно ввели в експлуатацію / Фото Archdaily

Премію вручали після оцінок проєкту з інженерної, архітектурної, естетичної точки зору, а також беручи до уваги екологічність будівлі.

Цим проєктом у Швеції, на цей час є парою найвищих житлових будинків у центрі Стокгольма.



Більшість власників квартир в будинку матимуть доступ до балконів / Фото Archdaily

За словами розробника, він не очікував отримати цю премію, адже не сприймав свої будівлі як хмарочос.

Вони (житлові будинки – 24 канал) відрізняються від загальноприйнятої ідеї хмарочоса. Вони не монументальні, а домашні, їх естетика неформальна,

– розповів архітектор.



З помешкань відкривається чудовий краєвид на місто / Фото Archdaily

Особливої уваги заслуговує зовнішній вигляд будинків. Він схожий на структуру, яка завішена картонними коробками з отворами для вікон.

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Будівлі мають по 36 поверхів та вміщують по 320 квартир, які мають загальну площу понад 24 тисячі квадратних метрів.

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