В неогрецькому стилі: неподалік Нью-Йорка продають будинок, якому понад 150 років – фото
За кілька кілометрів від Нью-Йорка, поблизу містечка Теканік, виставили на продаж відреставрований фермерський будиночок. Садиба у неогрецькому стилі була побудована ще в середині XIX століття та відреставрована нещодавно. Більше про приватний будинок неподалік Нью-Йорку – читайте в матеріалі.
Будівлю продають разом з 8 гектарами землі, інформує Dwell.
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Оригінальна частина будинку датована 1865 роком та добудована у 2000 році. Разом дві частини будинку утворюють Т-подібний план поверху, який повернений до сонячного світла.
Будинок був добудований 20 років тому / Фото Dwell
Крита веранда простягається від початкової частини будинку і проходить вздовж сучасної прибудови.
Будинок може похвалитися просторими кімнатами та високими стелями (2,7 метра). Тут також є широкі дощані підлоги, а освітлення складається з сучасних світильників по всьому будинку.
Всередині вирішили зберегти простий інтер'єр приміщення / Фото Dwell
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Прибудова містить сучасну кухню, а нагорі є три спальні. Загальна площа вілли становить 670 метрів квадратних, а ціна – 795 тисяч доларів.
Дивіться більше фото будинку неподалік Нью-Йорка:
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