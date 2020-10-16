В США построят тестовую станцию Hyperloop: фото фантастического проекта
На западе штата Западная Вирджиния, что в США, планируют построить центр сертификации и тестовый участок для новой транспортной системы Hyperloop. Известная архитектурная фирма BIG завершила и представила проект центра. Больше о новой разработке с США – читайте в материале.
Проект в целом будет занимать больше 320 гектаров площади, сообщает Archdaily.
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Разработан для тестирования футуристической транспортной системы, центр будет служить местом для разработки и проверки использования технологии Hyperloop. Цена проекта составляет 500 миллионов долларов.
Проект обойдется в пол миллиарда долларов / Фото Archdaily
Мы на шаг ближе к осуществлению мечты – путешествия на Hyperloop, что станут реальностью для людей по всему миру,
– рассказал один из основателей компании Virgin Group, которая и воплощает проект в жизнь.
Именно здесь инженеры будут работать над разработкой вагонов / Фото Archdaily
Западная Вирджиния была среди 17 штатов, претендовавших на новый объект, а центр сертификации Hyperloop предусматривает строительство девятикилометровой сертификационной дорожки, рецепции, помещения самой станции, а также площадки для разработки самых вагонов.
Центр получит все необходимое оборудование для тестирования / Фото Archdaily
Ожидается, что в будущем здесь может появиться одна из первых станций Hyperloop в США.
Скорость системы позволит всего за несколько минут преодолевать большие расстояния / Фото Archdaily
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Что такое Hyperloop?
Наземный вид транспорта, разновидность вакуумного поезда. Этот проект предусматривает использование магнитов и турбины, которые запускают капсулы (вагоны) на магнитной подушке. Ожидается, что скорость капсулы составит около 1100 километров в час. А технологию уже планируют внедрить во многих странах мира.