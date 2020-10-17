Міст побудували на набережній Евертт, що в Сієтлі. Ця гігантська бетонна структура повинна розвивати набережну, встановлюючи новий зв'язок між історичним парком Гранд-Авеню та набережним районом міста. Проте проєкт не повністю виправдав себе, адже замість пішохідного мосту могли побудувати просто сходи. Більше – читайте в матеріалі.

Серед переваг нової конструкції – її інклюзивність, адже користуватись нею зручно і людям з інвалідністю, повідомляє Archdaily.

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Міст покликаний полегшити перехід між набережною та районом міста, який розташований на 28 метрів вище. В результаті тут постала складна конструкція з переплетеними пішохідними пандусами та сходами.



Міст має кілька рівнів / Фото Archdaily

Дизайн прагматичний та економічний. Об'єкт зводили зі сталі та бетону, а оздоблення вирішили зробити лише на алюмінієвих огородженнях, які мають хаотичну перфорацію.



Конструкція освітлена лише наполовину / Фото Archdaily

Знаковим цей міст робить також поєднання простих і складних елементів, примітивізму з вишуканістю та технологічності з історією.

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