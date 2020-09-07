Punta de Mar – это стартап в сфере гостиничного бизнеса. Автор надеется, что отель, который вмещает только двух гостей, будет апеллировать к 5 чувствам человека. Номер предлагает две террасы и дрейфует в море вблизи испанского города Аликанте. Больше о плавучем отеле – читайте в материале.

Общая площадь отеля всего 74 метра квадратных, информирует Archdaily.

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Помещение имеет стеклянные стены, что позволяет гостям видеть море из любой точки номера.

Вокруг проекта раскинулось Средиземное море / Фото Archdaily

Отель разделен на два этажа, дизайн которых минималистичный для достижения более глубокой связи с местоположением. Первый этаж имеет площадь 40 квадратных метров – здесь расположены спальня с ванной комнатой и крытой террасой.

Большинство площади номера занимает большая кровать / Фото Archdaily

Второй уровень состоит из палубы, которая имеет зону, предназначенную для отдыха гостей – это и есть вторая терраса.

Освещение и громкость музыки, кондиционер или ароматы отеля имеют различные варианты и легко регулируются.

Отель легко поддается регулированию / Фото Archdaily

Разработчик надеется, что такие гостиницы будут популярны уже в ближайшем будущем, а использовать их можно как на воде, так и на суше.

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