Punta de Mar – це стартап в сфері готельного бізнесу. Автор сподівається, що готель, який вміщує лише двох гостей, апелюватиме до 5 чуттів людини. Номер пропонує дві тераси та дрейфує в морі поблизу іспанського міста Аліканте. Більше про плавучий готель – читайте в матеріалі.

Загальна площа готелю всього 74 метри квадратні, інформує Archdaily.

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Приміщення має скляні стіни, що дозволяє гостям бачити море з будь-якої точки номеру.



Навколо проєкту розкинулось Середземне море / Фото Archdaily

Готель розділений на два поверхи, дизайн яких мінімалістичний для досягнення глибшого зв'язку з місцем розташування. Перший поверх має площу 40 метрів квадратних – тут розташовані спальня з ванною кімнатою та критою терасою.



Більшість площі номера займає велике ліжко / Фото Archdaily

Другий рівень складається з палуби, яка має зону, що призначена для відпочинку гостей – це і є друга тераса.

Освітлення, гучність музики, кондиціонер чи аромати в готелі мають різні варіанти та легко регулюються.



Готель легко піддається регулюванню / Фото Archdaily

Розробник сподівається, що такі готелі будуть популярні вже в найближчому майбутньому, а використовувати їх можна як на воді, так і на суші.

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