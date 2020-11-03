Архітектурна компанія KCAP виграла у міжнародному конкурсі на планування нового міста неподалік столиці Південної Кореї – Сеула. Остаточної назви у нового міста поки немає, але тимчасово його називають Відкритим Полем (Open Fields City). Більше про особливості нового міста – читайте в матеріалі.

Нове місто зводитимуть з урахуванням досвіду, який людство отримало під час пандемії коронавірусу, повідомляє Archdaily. До теми: Google пропонує повністю переробити центр міста у США: деталі та фото проєкту Архітектурна фірма запропонувала створити нові міські квартали, що характеризуються відкритими "полями" та взаємопов'язаними доріжками.

Нове місто запропонує бюджетне житло / Фото Archdaily Уряд Південної Кореї прагне забезпечити доступне житло після оголошення третього нового міського проєкту в столичному регіоні Сеула.

Найбільше велике місто поряд – Сеул / Фото Archdaily Також, нове місто буде краще пристосоване до епідемій та змін клімату. Ми вибрали пористі типи житлових приміщень, які допомагають циркуляції свіжого повітря та сприяють висадки зелені в багатоквартирній будівлі,

– розповідають архітектори.

Місто має позбутись проблеми відсутності доступу до свіжого повітря / Фото Archdaily Міські райони тут зосереджуватимуться навколо великих зелених зон та шкіл, також впровадять спеціальну систему інфраструктури з безконтактною службою автоматичної доставки на основі підземних трубопроводів. Читайте також: Найкраще для життя місто Китаю Чжухай: екологічність та інноваційна інфраструктура – фото

Точна площа нового міста поки невідома / Фото Archdaily