Облачные каюты: в Китае разработали зеркальные гостиничные номера, что разбросаны среди гор
Китайские архитектурные студии Wiki World и Advanced Architecture Lab разработали небольшие деревянные гостиничные номера, что снаружи облицованы полированным металлом. Номера разбросаны на склоне горы среди чайных полей и вмещают не более двух человек. Больше о "зеркальном отеле" читайте в материале.
Гостиничные номера расположены на высоте 14 метров над уровнем земли и имеют заостренные формы, информирует Dezeen.
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Из-за тумана, который часто бывает в провинции Хубэй, где и расположен отель, номера прозвали "облачными".
Номера имеют широкие окна / Фото Dezeen
Каждая такая комната имеет широкие окна, что позволяют посетителям любоваться чайными плантациями, раскинувшихся на склонах горы.
Изнутри "каюты" обшиты ламинированным брусом и имеют все необходимое для одного или пары гостей.
Интерьер пытались выполнить в стиле хюгге / Фото Dezeen
По словам разработчиков, комнаты привозят на место расположения уже готовыми, а процесс установки занимает всего несколько часов.
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Смотрите больше фото "облачной гостиницы" из Китая:
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