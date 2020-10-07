Китайские архитектурные студии Wiki World и Advanced Architecture Lab разработали небольшие деревянные гостиничные номера, что снаружи облицованы полированным металлом. Номера разбросаны на склоне горы среди чайных полей и вмещают не более двух человек. Больше о "зеркальном отеле" читайте в материале.

Гостиничные номера расположены на высоте 14 метров над уровнем земли и имеют заостренные формы, информирует Dezeen.

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Из-за тумана, который часто бывает в провинции Хубэй, где и расположен отель, номера прозвали "облачными".



Номера имеют широкие окна / Фото Dezeen

Каждая такая комната имеет широкие окна, что позволяют посетителям любоваться чайными плантациями, раскинувшихся на склонах горы.

Изнутри "каюты" обшиты ламинированным брусом и имеют все необходимое для одного или пары гостей.



Интерьер пытались выполнить в стиле хюгге / Фото Dezeen

По словам разработчиков, комнаты привозят на место расположения уже готовыми, а процесс установки занимает всего несколько часов.

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