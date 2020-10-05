В Исландии открылся прозрачный отель под названием Bubble Hotel. Номера здесь похожи на мыльные пузыри, а сами 18 комнат разбросанные по лесным зарослях. Гости могут выбирать какой вид им больше нравится, но точное расположение номера до последнего держат в секрете. Цены здесь стартуют от 172 долларов за ночь. Больше о нестандартном отеле – читайте в материале.

"Пузыри" разбросаны вдоль Южного побережья Исландии, омывается водами Атлантики. А также в районе "Золотого круга», что несколько севернее, сообщает Novate.

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Отель работает круглый год, а непогода гостям не страшна через толстые стенки номеров. Bubble Hotel является одним из лучших в условиях пандемии, ведь социальная дистанция между гостями здесь составляет гораздо более полутора метра.



Такой отель хорошо подходит для отдыха в условиях пандемии / Фото Novate

Один такой "пузырь" может вместить не более двух гостей. Точное расположение номеров неизвестно и до момента бронирования локация держится в секрете. Только лица, оплатили проживание получают инструкции где найти свой нестандартный номер.



Номера оборудованы системой вентиляции / Фото Novate

"Шары" изготовлены из огнеупорного пластика, но полностью прозрачны. Это позволяет наблюдать за звездами. Каждый номер "Bubble" оборудован двуспальной кроватью, красивым постельным бельем и множеством дополнительных одеял и подушек.



Зимой здесь также уютно / Фото Novate

Единственный минус – ванная комната и кухня расположены в главном здании отеля, к которому несколько минут придется идти лесом.

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Смотрите видео Bubble Hotel: