Китайські архітектурні студії Wiki World та Advanced Architecture Lab розробили невеликі дерев'яні готельні номери, що зовні облицьовані полірованим металом. Номери розкидані на схилі гори посеред чайних полів та вміщують не більше двох осіб. Більше про "дзеркальний готель" читайте в матеріалі.

Готельні номери розміщені на висоті 14 метрів над рівнем землі та мають загострені форми, інформує Dezeen.

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Через туман, який часто буває в провінції Хубей, де і розташований готель, номери прозвали "хмарними".



Номери мають широкі вікна / Фото Dezeen

Кожна така кімната має широкі вікна, що дозволяє відвідувачам милуватися чайними плантаціями, що розкинулись на схилах гори.

Зсередини "каюти" обшиті ламінованим брусом та має все необхідне для одного або пари гостей.



Інтер'єр намагались виконати у стилі хюґе / Фото Dezeen

За словами розробників, кімнати привозять на місце розташування вже готовими, а процес встановлення займає лише кілька годин.

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Дивіться більше фото "хмарного готелю" з Китаю: