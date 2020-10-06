Роскошный отель в форме круга построят у подножия ледника Свартисен, что в Норвегии. Разработка должна стать самым экологичным отелем за Полярным кругом, ведь сооружение ежегодно будет потреблять на 85% меньше ресурсов чем другие отели на севере Скандинавии. Новое строительство предложит невероятные пейзажи для посетителей.

Сооружение появится на севере Норвегии в муниципалитете Мелой недалеко от города Бодо, сообщает Business Insider.

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Отель под названием Svart построят в форме круга. Часть сооружения будет стоять над водой на деревянных колоннах, что забитые в океаническое дно. Сами номера предложат гостям яркий вид на океан с одной стороны и ледник с другой.



Виды и экологичность станут визитными карточками гостиницы / Фото Business Insider

Здание сконструировано так, чтобы почти не использовать сталь и бетон. Большинство элементов здесь будут деревянными. Крышу и фасад покроют материалами, которые позволят меньше использовать отопления, а также электроэнергии для охлаждения здания.



Даже опорные сооружения здесь будут деревянными / Фото Business Insider

Для обеспечения функционирования гостиницы в отеле будут максимально использовать солнечную энергию, а также геотермальные источники.



В этой части страны можно наблюдать Полярное сияние / Фото Business Insider

Хотя отель должен быть открыт до 2021 года, план зонирования был утвержден муниципалитетом Мелой в октябре, и, судя по его изящному дизайну интерьера, он имеет шансы быстро попасть в списки отелей, которые каждый должен посетить в течение своей жизни.

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Летом здание не будет перегреваться / Фото Business Insider