Архитекторы стильно обновили здание смешанного назначения в Амстердаме. Внутри двух сооружений располагаются преимущественно общежития, но часть помещения здесь сдают в аренду под офисы. Внешне дома имеют сдержанный фасад с большим количеством окон, но в противовес этому, боковые срезы были окрашены в яркие цвета. Больше о новом студенческом кампусе – читайте в материале.

Общежитие находится рядом с университетской больницей и железнодорожным вокзалом, пишет Archdaily.

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Кампус предлагает около 1500 квартир для студентов, а также несколько офисных помещений на нижних этажах.



У общежития хорошо развита инфраструктура / Фото Archdaily

Разработчики не были уверены в успехе проекта, ведь в этом районе располагаются преимущественно офисные помещения, поэтому размещение жилья на этом месте могло стать ошибкой. В результате студенты стали первыми жителями в этом районе Амстердама.



Студенты также получат доступ к общим пространствам / Фото Archdaily

Дело в том, что в Амстердаме наблюдается кризис студенческого жилья, поэтому первым жилым проектом в этом районе стало именно общежитие.

Риск оказался оправданным, ведь неподалеку кампуса есть общественные пространства, парки, станция метро и больница.



Также в зданиях есть и коммерческие помещения / Фото Archdaily

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Дизайн экстерьера тоже оказался довольно интересным, ведь неприметный фасад компенсируется яркими цветами краев домов.