Общежитие мечты: в Амстердаме построили стильное студенческое общежитие – фото
Архитекторы стильно обновили здание смешанного назначения в Амстердаме. Внутри двух сооружений располагаются преимущественно общежития, но часть помещения здесь сдают в аренду под офисы. Внешне дома имеют сдержанный фасад с большим количеством окон, но в противовес этому, боковые срезы были окрашены в яркие цвета. Больше о новом студенческом кампусе – читайте в материале.
Общежитие находится рядом с университетской больницей и железнодорожным вокзалом, пишет Archdaily.
Обратите внимание: Небоскреб-мост: в Австралии построили огромный жилой комплекс странной формы – фото
Кампус предлагает около 1500 квартир для студентов, а также несколько офисных помещений на нижних этажах.
У общежития хорошо развита инфраструктура / Фото Archdaily
Разработчики не были уверены в успехе проекта, ведь в этом районе располагаются преимущественно офисные помещения, поэтому размещение жилья на этом месте могло стать ошибкой. В результате студенты стали первыми жителями в этом районе Амстердама.
Студенты также получат доступ к общим пространствам / Фото Archdaily
Дело в том, что в Амстердаме наблюдается кризис студенческого жилья, поэтому первым жилым проектом в этом районе стало именно общежитие.
Риск оказался оправданным, ведь неподалеку кампуса есть общественные пространства, парки, станция метро и больница.
Также в зданиях есть и коммерческие помещения / Фото Archdaily
Рекомендуем: Небоскребы с "картонных коробок": в Швеции определили лучшие здания в 2020 году – фото
Дизайн экстерьера тоже оказался довольно интересным, ведь неприметный фасад компенсируется яркими цветами краев домов.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября , 17:14
-
Гавайская архитектура: в Мексике у океана открыли атмосферный гостиничный комплекс – фото17 ноября , 16:35
-
Жизнь в капсуле: в ЮАР построили деревянный дом в форме скрепленных стволов – фото16 ноября , 16:24