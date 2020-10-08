Архитектурная компания HANNAH использует забракованы дерева и технологию 3D печати, чтобы строить миниатюрные домики. Древесина, которая заражена личинками вредителей, обычно сжигается, что плохо влияет на экологию. Используя эту древесину, компания делает свой вклад в спасение окружающей среды, а сами домики приспособлен для комфротного проживания.

Первый такой домик "напечатали" в штате Нью-Йорк, сообщает Dwell.

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По подсчетам экологов, вредители уже отложили личинки и угрожают 8,7 миллиардам деревьев по всей стране и почти каждый десятый ясень в штате Нью-Йорк. После того как деревья заражены их не используют как сырье, а сжигают.



Компании будут использовать только деревья с личинками вредителей / Фото Dwell

Впрочем, по словам архитекторов, человечество должно научиться находить применение этим деревьям, чтобы не вредить экологии.



Здание может стать популярным прежде всего в сельской местности / Фото Dwell

Именно заражены личинками вредителей деревья используют в этом проекте. Предварительно обработанные здесь они выполняют роль стен. Зато каркас здания, пол и фундамент напечатаны на 3D принтере.



Этот материал в несколько раз экологичнее бетон / Фото Dwell

Внутри есть лишь одна комната с зоной гостиной, спальни, кухни и камина.



Потолок и перекрытия домика так же сделаны из дерева / Фото Dwell

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По словам разработчиков, в штате Нью-Йорк много помещений имеют деревянную обшивку. Однако, технология от HANNAH позволяет использовать даже больные деревья и при этом быть уверенным, что они прослужат долго.