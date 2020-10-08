Архітектурна компанія HANNAH використовує забраковані дерева та технологію 3D друку, щоб будувати мініатюрні будиночки. Деревина, яка заражена личинками шкідників, зазвичай спалюється, що погано впливає на екологію. Використовуючи цю деревину, компанія робить свій вклад у порятунок навколишнього середовища, а самі будиночки пристововані для комфротного проживання.

Перший такий будиночок "видрукували" у штаті Нью-Йорк, повідомляє Dwell.

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За підрахунками екологів, шкідники вже відклали личинки та загрожують 8,7 мільярдам дерев по всій країні та майже кожному десятому ясену в штаті Нью-Йорк. Після того, як дерева заражені їх не використовують як сировину, а спалюють.



Компанії використовуватимуть лише дерева з личинками шкідників / Фото Dwell

Втім, за словами архітекторів, людство повинно навчитися знаходити застосування цим деревам, щоб не шкодити екології.



Будівля може стати популярною передусім у сільській місцевості / Фото Dwell

Саме заражені личинками шкідників дерева використовують в цьому проєкті. Попередньо оброблені тут вони виконують роль стін. Натомість каркас будинку, підлога та фундамент надруковані на 3D принтері.



Цей матеріал в кілька разів екологічніший за бетон / Фото Dwell

Всередині є лише одна кімната із зоною вітальні, спальні, кухні та каміну.



Стеля та перекриття будиночка так само зроблені з дерева / Фото Dwell

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За словами розробників, у штаті Нью-Йорк багато приміщень мають дерев'яну обшивку. Проте, технологія від HANNAH дозволяє використовувати навіть хворі дерева і при цьому бути впевненим, що вони прослужать довго.