У передмісті Данангу – селі Сон Тра місцеві жителі серйозно оновили стару бетонну споруду. Окрім кардинальних змін в інтер'єрі – офісне приміщення зазнало змін і зовні. Сьогодні між бетонним фасадом ростуть різноманітні дерева та рослини, а на даху посіяли траву. Більше про екологічний проєкт з В'єтнаму – читайте в матеріалі.

Розташована будівля неподалік морського узбережжя, інформує Archdaily.

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На думку місцевих мешканців, сучасні офіси сьогодні схожі на бездушні скляні коробки, які схожі між собою.



Більшість місцевих працюють в офісах у великих містах / Фото Archdaily

Сьогодні більшість офісних працівників, які є вихідцями із Сон Тра повернулись додому і саме вони вирішили створити цей коворкінг на базі покинутої сірої будівлі.

Раніше територія навколо майбутнього офісу тонула в чагарниках та безладній навколишній забудові. Проте, концепція цього коворкінгу мала викликати давнє відчуття села в найсучаснішому офісі який, все ж лишатиметься частиною природи.



Крізь фасадну решітку також пробиваються рослини / Фото Archdaily

Різноманітні дерева, кущі та рослини сьогодні висаджені на усіх ділянках даху та підлоги, які пустують. Дах густо засіяний травою, яка разом з іншою зеленню сприяє охолодженню температури повітря всередині.



У працівників виникає відчуття ніби вони працюють посеред джунглів / Фото Archdaily

Підлога виконана з декоративної бетонної плитки із шліфованим світло-сірим покриттям, а загальна атмосфера сподобалась усім відвідувачам.

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Робота в цьому сучасному офісі викликає почуття, що нагадують дитинство та час, коли життя було простішим,

– розповідають працівники.

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