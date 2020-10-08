Один из актеров, который выполнял роль "агента 007" Пирс Броснан продает свой элитный особняк, который расположен на пляже Малибу. Эко-вилла у океана входит в список самых дорогих объектов недвижимости округа Лос-Анджелес, а Броснан выставил ценник в фантастические 100 миллионов долларов. Как выглядит дом "агента 007" – смотрите в материале.

Более 20 лет назад актер выкупил участок на пляже Малибу и построил там "дом мечты", сообщает Novate.

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Назвали проект "домом орхидей". Его построили в экзотическом стиле Юго-Восточной Азии исключительно из ценных пород деревьев и украшали бамбуком. Вышел двухэтажный деревянный особняк.



Дерево и зелень – не единственные индикаторы экологичности дома / Фото Novate

Вилла (которая состоит из основных и гостевых апартаментов) содержит гостиную с выходом на летнюю террасу, столовую, 5 спальных и 12 ванных комнат. Также здесь есть музыкальная комната и кинозал рассчитан на 20 человек. Также неподалеку виллы розположен отдельный домик у бассейна, в котором есть тренажерный зал и спа-кабинет.

Чтобы дом мог получать максимальное количество солнечного света, здесь были установлены огромные раздвижные окна, которые выступают и в роли дверей.



Из дома открываются виды на океан / Фото Novate

Особняк получился довольно экологичным. Дом оборудован солнечными панелями, которые полностью обеспечивают потребности дома в электроэнергии. Также здесь внедрены системы очистки и рекуперации воды.

Отходы в доме сортируют, а органика разлагается в специальной компостной яме. В вилле установлена система контроля освещения, которая автоматически выключает свет, если комната пустует более 5 минут.



Дом также является чрезвычайно энергосберегающим / Фото Novate

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Во дворе перед особняком есть несколько бассейнов под открытым небом, зон для отдыха и зелени.

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