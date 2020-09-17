Дом в Брентвуде, который стал известен благодаря популярному американскому сериалу Принц из Беверли-Хиллз, отныне будет доступен для бронирования на Airbnb. Особняк Брентвуд, в штате Калифорния, знаком фанатам сериала, как частный дом дяди Фила и тети Вивиан на протяжении всех шести сезонов сериала.

Гости также получат обед, который подадут на серебряных подносах, сообщает Architectural Digest.

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Стоимость проживания составит всего 30 долларов за ночь в честь первой серии, которая увидела свет 30 лет назад. Новую опцию для фанатов ситкома анонсировал американский актер Уилл Смит, сыгравший главную роль в сериале.

Гости будут иметь полный доступ к спальне Уилла (все оборудовано атрибутикой 90-х годов и даже баскетбольным кольцом), а также к зоне возле бассейна, открытому лаунджу и столовой. В соответствии с правилами безопасности из-за пандемии, все блюда будут подаваться на серебряных подносах, поскольку гости не будут иметь доступа к кухне.



Проживание здесь поможет фанатам сериала окунуться в его атмосферу / Фото Architectural Digest

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Забронировать белоснежный дом можно с 29 сентября и до конца октября. Единственным минусом является то, что в соответствии с правилами безопасности, только жителям округа Лос-Анджелес разрешается бронировать проживание в особняке.