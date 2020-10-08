Один з акторів, який виконував роль "агента 007" Пірс Броснан продає свій елітний особняк, що розташований на пляжі Малібу. Еко-вілла біля океану входить в список найдорожчих об'єктів нерухомості округу Лос-Анджелес, а Броснан виставив цінник у фантастичні 100 мільйонів доларів. Як виглядає будинок "агента 007" – дивіться в матеріалі.

Понад 20 років тому актор викупив ділянку на пляжі Малібу та побудував там "будинок мрії", повідомляє Novate.

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Назвали проєкт "будинком орхідей". Його побудували в екзотичному стилі Південно-східної Азії виключно з цінних порід дерев та декорували бамбуком. Вийшов двоповерховий дерев'яний особняк.



Дерево та зелень – не єдині індикатори екологічності будинку / Фото Novate

Вілла (яка складається з основних та гостьових апартаментів) містить вітальню, кухню з виходом на літню терасу, їдальню, 5 спальних і 12 ванних кімнат. Також тут є музична кімната і кінозал розрахований на 20 осіб. Також неподалік вілли розташований окремий будиночок біля басейну, в якому є тренажерний зал і спа-кабінет.

Щоб будинок міг отримувати максимальну кількість сонячного світла, тут були встановлені величезні розсувні вікна, які виступають і в ролі дверей.



З будинку відкриваються краєвиди на океан / Фото Novate

Особняк вийшов доволі екологічним. Так, будинок обладнаний сонячними панелями, що повністю забезпечують потреби будинку в електроенергії. Також тут впроваджені системи очищення і рекуперації води.

Відходи в будинку сортують, а органіка розкладається в спеціальній компостній ямі. У віллі встановлена ​​система контролю освітлення, яка автоматично вимикає світло, якщо кімната пустує понад 5 хвилин.



Будинок також є надзвичайно енергоощадним / Фото Novate

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На подвір'ї перед особняком є кілька басейнів просто неба, зон для відпочинку та зелені.

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