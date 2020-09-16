Африка богата разнообразными интересностями, которые интригуют и увлекают туристов из Европы. Например самый густонаселенный остров в мире – Мигинго. Его считают своим сразу две страны – Уганда и Кения. Больше интересных фактов об этом острове – читайте в материале.

Остров расположен на озере Виктория, которое разделяет Кению, Танзанию и Уганду, сообщает Novate.

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Остров имеет площадь всего 2 тысячи квадратных метров, что меньше чем классическое футбольное поле. Несмотря на незначительные размеры, здесь проживает около 500 человек.



Остров плотно заселен рыбаками / Фото Novate

Из-за споров о прохождении границы по озеру, уже 20 лет Уганда и Кения не могут его поделить между собой. В результате местное население вынуждено платить налоги обеим странам. Сам водоем опасен из-за наличия крокодилов и бегемотов в нем.



Растений здесь почти не осталось / Фото Novate

Однако уезжать с острова не хочет никто – наоборот количество желающих здесь жить постоянно растет.

По своей форме остров круглый и имеет скалистый берег. Деревья здесь полностью отсутствуют, здесь вообще почти нет растительности, а люди живут в трущобах. Среди других помещений здесь есть мечеть, церковь и даже несколько баров.



Рыба приносит серьезные по местным меркам прибыли / Фото Novate

Так почему же остров так популярен? Разгадка скрывается в заработке, на этом острове почти все жители имеют одно занятие, которое приносит доход – рыбалка. За неделю местные могут заработать до 300 долларов, что превышает доходы их коллег с материка в несколько раз.



Люди начали заселять остров еще в начале 90-х годов / Фото Novate

Интересно, что рядом с Мигинго расположен еще один остров под названием Усинго, который совершенно пуст. Местные верят, что духи с Мигинго поселились на острове Усинго, поэтому людям там селиться нельзя.

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Рядом расположен гораздо больший остров / Фото Novate