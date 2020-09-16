Африка багата на різноманітні цікавинки, які інтригують та захоплюють туристів з Європи. Наприклад найбільш густонаселений острів у світі – Мігінго. Його вважають своїм одразу дві країни – Уганда і Кенія. Більше цікавих фактів про цей острів – читайте в матеріалі.

Острів розташований на озері Вікторія, яке розділяє Кенію, Танзанію та Уганду, повідомляє Novate.

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Острів має площу всього 2 тисячі метрів квадратних, що менше ніж класичне футбольне поле. Попри незначні розміри, тут проживає близько 500 осіб.



Острів щільно заселений рибалками / Фото Novate

Через суперечки щодо проходження кордону по озеру, вже 20 років Уганда та Кенія не можуть його поділити між собою. В результаті місцеве населення змушене платити податки обидвом країнам. Сама водойма є небезпечною через наявність крокодилів та бегемотів у ній.



Рослин тут майже не залишилось / Фото Novate

Проте їхати з острова не хоче ніхто – навпаки кількість охочих тут жити постійно росте.

За своєю формою острів круглий і має скелястий берег. Дерева тут повністю відсутні, тут взагалі майже немає рослинності, а люди живуть в нетрях. Серед інших приміщень, тут є мечеть, церква і навіть кілька барів.



Риба приносить серйозні за місцевими мірками прибутки / Фото Novate

То чому ж острів такий популярний? Розгадка ховається у заробітку, на цьому острові майже всі мешканці мають одне заняття, яке приносить дохід – рибалка. За тиждень місцеві можуть заробити до 300 доларів, що перевищує доходи їхніх колег з материка у кілька разів.



Люди почали заселяти острів ще на початку 90-х років / Фото Novate

Цікаво, що поруч з Мігінго розташований ще один острів під назвою Усінго, який абсолютно порожній. Місцеві вірять, що духи з Мігінго оселилися на острові Усінго, тож людям там селитися не можна.

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Поряд розташований набагато більший острів / Фото Novate