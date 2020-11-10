На окраине района Коленкит, что рядом с оживленной автомобильной магистралью столицы Нидерландов Амстердама, расположен некогда депрессивный район. Одни из худших условий для проживания прежде буди на месте современного жилого комплекса с собственными теплицами и эко фермой. Больше о реновации района в Амстердаме – читайте в материале.

Десять лет назад эта территория была признана одной из самых обездоленных, пишет Archdaily.

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Создать в этом районе пространство, что будет привлекать жителей, удалось в результате сотрудничества между дизайнерами, строителями, инвесторами, городским советом и местными жителями.



Ряд объединенных домов защищает жителей комплекса от шума дороги / Фото Archdaily

Обновленный район теперь сочетает в себе высокую плотность и большое количество места для зелени и воды.

Чтобы сделать район пригодным местом для проживания, необходимо было устранить шум с автомагистрали. Именно поэтому от дороги стоят два высокие здания с округлыми фасадами и многочисленными зелеными насаждения, которые вместе поглощают шум. Результат впечатляет – сад во внутреннем дворике кажется городским оазисом.



Проектантам удалось создать озелененное общественное пространство / Фото Archdaily

Между домами созданы теплицы, где выращивают продукты для местного кафе. Для жителей предлагают электромобили и велосипеды на прокат.

Проект жилья очень гибкий по своему плану. Возможны различные планы расположения домов, а квартиры здесь площадью от 50 до 110 квадратных метров.



Жители квартир также будут иметь доступ к террасам / Фото Archdaily

Жилой комплекс благодаря своей энергетической экономичности потребляет значительно меньше электроэнергии, чем ему необходимо, и продает лишнюю городу. Ведь на крышах и различных поверхностях стоят электрические панели.

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