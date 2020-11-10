От депрессивного района Амстердама к самому престижному: фото современного комплекса с теплицами
На окраине района Коленкит, что рядом с оживленной автомобильной магистралью столицы Нидерландов Амстердама, расположен некогда депрессивный район. Одни из худших условий для проживания прежде буди на месте современного жилого комплекса с собственными теплицами и эко фермой. Больше о реновации района в Амстердаме – читайте в материале.
Десять лет назад эта территория была признана одной из самых обездоленных, пишет Archdaily.
Интересное: "Перекошенное" здание и социальная дистанция: фото проекта современного офиса в Норвегии
Создать в этом районе пространство, что будет привлекать жителей, удалось в результате сотрудничества между дизайнерами, строителями, инвесторами, городским советом и местными жителями.
Ряд объединенных домов защищает жителей комплекса от шума дороги / Фото Archdaily
Обновленный район теперь сочетает в себе высокую плотность и большое количество места для зелени и воды.
Чтобы сделать район пригодным местом для проживания, необходимо было устранить шум с автомагистрали. Именно поэтому от дороги стоят два высокие здания с округлыми фасадами и многочисленными зелеными насаждения, которые вместе поглощают шум. Результат впечатляет – сад во внутреннем дворике кажется городским оазисом.
Проектантам удалось создать озелененное общественное пространство / Фото Archdaily
Между домами созданы теплицы, где выращивают продукты для местного кафе. Для жителей предлагают электромобили и велосипеды на прокат.
Проект жилья очень гибкий по своему плану. Возможны различные планы расположения домов, а квартиры здесь площадью от 50 до 110 квадратных метров.
Жители квартир также будут иметь доступ к террасам / Фото Archdaily
Жилой комплекс благодаря своей энергетической экономичности потребляет значительно меньше электроэнергии, чем ему необходимо, и продает лишнюю городу. Ведь на крышах и различных поверхностях стоят электрические панели.
К теме: Инклюзия и электрокары: в Volkswagen разработали новейший план для Вольфсбурга – фото
Смотрите больше фото современного экологического района в Амстердаме:
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября , 17:14
-
Так дешевле: в Португалии построили бюджетный жилой комплекс из сборного бетона – фото6 ноября , 22:01
-
Современный дом туземца: в Парагвае посреди леса стильно обновили ранчо – фото5 ноября , 14:01