На околиці району Коленкіт, що поруч з жвавою автомобільною магістраллю столиці Нідерландів Амстердама, розташований колись депресивний район. Одні з найгірших умов для проживання колись буди на місті сучасного житлового комплексу з власними теплицями та еко фермою. Більше про реновацію району в Амстердамі – читайте в матеріалі.

Десять років тому ця територія була визнана однією з найбільш знедолених, пише Archdaily.

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Створити в цьому районі простір, що притягуватиме мешканців, вдалось внаслідок співпраці між дизайнерами, будівельниками, інвесторами, міською радою та місцевими жителями.



Ряд поєднаних будинків захищає мешканців комплексу від шуму дороги / Фото Archdaily

Оновлений район тепер поєднує в собі високу щільність та велику кількість місця для зелені та води.

Щоб зробити район придатним місцем для проживання, необхідно було усунути шум з автомагістралі. Саме тому від дороги стоять дві високі будівлі з округлими фасадами та численними зеленими насадження, які разом поглинають шум. Результат вражає – сад у внутрішньому дворику здається міським оазисом.



Проєктантам вдалось створити озеленений громадський простір / Фото Archdaily

Між будинками створені теплиці, де вирощують продукти для місцевого кафе. Для мешканців пропонують електромобілі та велосипеди на прокат.

Проєкт житла дуже гнучкий за своїм планом. Можливі різні плани розташування будинків, а квартири тут площею від 50 до 110 квадратних метрів.



Мешканці квартир також матимуть доступ до терас / Фото Archdaily

Житловий комплекс через свою енергетичну економічність споживає значно менше електроенергії, аніж йому необхідно, і продає зайву громаді міста. Адже на дахах та різних поверхнях стоять електричні панелі.

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