В историческом промышленном городе Порсгрунн, что в Норвегии, возведут 11-этажное офисное здание. Помещение будет не только обеспечивать себя электроэнергией, но и будет приспособлено для безопасных условия для работы сотрудников. К тому же, сам дизайн офиса получился довольно стильным. Больше о "перекошенном" офисе из Норвегии – читайте в материале.

Фасад и крыша здания, оборудуют солнечными панелями, будут производить 256 000 киловатт-часов в год, сообщает Archdaily.

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Перекошенное и слегка коническое здание имеет четко определенный наклон на 45 градусов на восточном фасаде.



Офис имеет наклон в одну из сторон / Фото Archdaily

Внутри есть офисные помещения вместе с двумя этажами помещений для коворкинга, рестораном, а также террасой на крыше с видом на фьорд. Лестницы соединяют цокольный и верхний этажи здания. На девятом этаже есть прямые деревянные лестницы, которые визуально связывают уровень с террасой на крыше здания.

Само здание является энергоэффективным, ведь фасад покрыт тройным слоем стекла, не позволяет уходить теплу. Также отопления и охлаждения происходят из-за использования геотермальных колодцев.



Рабочие места предусматривают социальное дистанцирование / Фото Archdaily

При строительстве также использовали только местные материалы, такие как местная древесина, гипс и экологический бетон, который остается открытым и необработанным. Некоторые материалы состоят из переработанных рыболовных сетей и строительного мусора.

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Сами рабочие пространства здесь сделаны с рекомендациями по противодействию распространения коронавируса.

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