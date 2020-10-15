В Мексике, недалеко от города Текила, открыли необычный отель для любителей нестандартного отдыха и текилы. Туристам предлагают забронировать номер в одной из гигантских бочек. Сами номера разбросаны среди большой плантации агавы, а рядом еще и расположился завод по изготовлению текилы. Больше о неординарном отеле – читайте в материале.

В отеле также предлагают много дополнительных услуг, сообщает Novate.

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Отель под названием "Matices Hotel de Barricas" расположен рядом с городом, который дал название всемирно известному алкогольному напитку – текиле.



Популярность тематических отелей постоянно растет / Фото Novate

В каждом из этих бочкообразных номеров есть спальня с огромной двуспальной кроватью, небольшая гостиная с собственным мини-баром и ванная комната. В более дорогих номерах даже джакузи. На дворе есть небольшая открытая терраса-крыльцо, откуда лучше видно поля ценного здесь растения – агавы.



Номера вышли довольно просторными / Фото Novate

Также за дополнительную плату здесь можно заказать экскурсию по заводу по изготовлению текилы, небольшой музей и фантастический подвал с огромными бочками, в которых и хранится алкогольный напиток. В конце вам предложат дегустацию.



В музее можно ознакомиться с историей изготовления текилы / Фото Novate

Администрация отеля предлагает еще и принять участие в производстве текилы и собственноручно изготовить керамическую посуду, в который вам и нальют напиток.



Гости могут изготовить текилу собственноручно / Фото Novate

Желающих отдохнуть в номере-бочке оказалось настолько много, что владельцы отеля планируют поставить еще больше "бочек".



В отеле буквально все стилизовано под тематику текилы / Фото Novate

В одном номере одновременно могут отдыхать от 2 до 4 человек. За одну ночь придется заплатить от 150 до 185 долларов.

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