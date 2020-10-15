В Мексиці, неподалік міста Текіла, відкрили незвичний готель для любителів нестандартного відпочинку та текіли. Туристам пропонують забронювати номер в одній із велетенських бочок. Самі номери розкидані посеред величезної плантації агави, а поряд ще й розташувався завод з виготовлення текіли. Більше про неординарний готель – читайте в матеріалі.

Агава – це рослина, яку використовують для виробництва текіли, повідомляє Novate.

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Готель під назвою "Matices Hotel de Barricas" розташований поряд з містом, яке дало назву всесвітньовідомому алкогольному напою – текілі.



Популярність тематичних готелів постійно росте / Фото Novate

У кожному з цих бочкоподібних номерів є спальня з величезним двоспальним ліжком, невелика вітальня з власним міні-баром і ванна кімната. В дорожчих номерах є навіть джакузі. Надворі є невелика відкрита тераса-ганок, звідки найкраще видно поля цінної тут рослини – агави.



Номери вийшли доволі просторими / Фото Novate

Також за додаткову плату тут можна замовити екскурсію по заводу з виготовлення текіли, невеличкий музей та фантастичний підвал з величезними бочками, в яких і зберігається алкогольний напій. В кінці вам запропонують дегустацію.



В музеї можна ознайомитися з історією виготовлення текіли / Фото Novate

Адміністрація готелю пропонує ще й взяти участь у виробництві текіли та власноруч виготовити керамічний посуд, в який вам і наливатимуть напій.



Гості можуть виготовити текілу власноруч / Фото Novate

Охочих відпочити у номері-бочці виявилось настільки багато, що власники готелю планують поставити ще більше "бочок".



В готелі буквально все стилізовано під тематику текіли / Фото Novate

В одному номері одночасно можуть відпочивати від 2 до 4 осіб. За одну ніч доведеться заплатити від 150 до 185 доларів.

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Дивіться відео реклами готелю з номерами-бочками в Мексиці: