Отель на пастбище: в итальянских Альпах после непогоды построили деревянные отели – фото
Le Case del Prato – это два небольших деревянных домика, которые функционируют как отели, а с итальянского название переводится как "дома на пастбищах". Расположены высоко в горах Южного Тироля и были построены из поваленных штормом деревьев. Больше об истории этого отеля – читайте в материале.
Шторм, который получил название "Вая", в 2018 году повалил суммарно 14 миллионов деревьев в Альпах, сообщает Archdaily.
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Проект превратил эту срубленную древесину в инсталляцию искусства и архитектуры. Case del Prato расположены на наклонных пастбищах и полностью выполнены из дерева.
Эти полонины обычно используются пастухами / Фото Archdaily
Поваленный сосновый лес использовался для балок при строительства опорных стен, остальные работы вместе с облицовкой и внутренними стенами были выполнены из лиственницы.
Все крепления и большинство мебели в отеле тоже деревянные / Фото Archdaily
Крыши здесь круглые и напоминают внешний вид традиционных для этого региона сараев. Крышные поверхности покрыты черепицей из лиственницы по старинной строительной технике, которая до сих пор используется в некоторых частях Доломитовых Альп.
Основные входы организованы на верхнем этаже отеля / Фото Archdaily
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Мебель внутри сделана местными мастерами и выполнена преимущественно из дерева. Стены здесь почти не имеют декора. В общем каждое из зданий рассчитано на 6 номеров.
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