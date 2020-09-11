Le Case del Prato – это два небольших деревянных домика, которые функционируют как отели, а с итальянского название переводится как "дома на пастбищах". Расположены высоко в горах Южного Тироля и были построены из поваленных штормом деревьев. Больше об истории этого отеля – читайте в материале.

Шторм, который получил название "Вая", в 2018 году повалил суммарно 14 миллионов деревьев в Альпах, сообщает Archdaily.

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Проект превратил эту срубленную древесину в инсталляцию искусства и архитектуры. Case del Prato расположены на наклонных пастбищах и полностью выполнены из дерева.



Эти полонины обычно используются пастухами / Фото Archdaily

Поваленный сосновый лес использовался для балок при строительства опорных стен, остальные работы вместе с облицовкой и внутренними стенами были выполнены из лиственницы.



Все крепления и большинство мебели в отеле тоже деревянные / Фото Archdaily

Крыши здесь круглые и напоминают внешний вид традиционных для этого региона сараев. Крышные поверхности покрыты черепицей из лиственницы по старинной строительной технике, которая до сих пор используется в некоторых частях Доломитовых Альп.



Основные входы организованы на верхнем этаже отеля / Фото Archdaily

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Мебель внутри сделана местными мастерами и выполнена преимущественно из дерева. Стены здесь почти не имеют декора. В общем каждое из зданий рассчитано на 6 номеров.

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