Le Case del Prato – це два невеличких дерев'яних будиночки, які функціонують як готелі, а з італійської назва перекладається як "Будинки на пасовищах". Розташовані високо в горах Південного Тиролю та були збудовані з повалених штормом дерев. Більше про історію цього готелю – читайте в матеріалі.

Шторм, який отримав назву "Вая" у 2018 році повалив сумарно 14 мільйонів дерев в Альпах, повідомляє Archdaily.

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Проєкт перетворив цю зрубану деревину на інсталяцію мистецтва та архітектури. Case del Prato розташовані на похилих пасовищах та повністю виконані з дерева.



Ці полонини зазвичай використовуються пастухами / Фото Archdaily

Повалений сосновий ліс використовувався для балок будівництва опорних стін, решта робіт разом з облицюванням та внутрішніми стінами були виконані модрини.



Усі кріплення та більшість меблів в готелі також дерев'яні / Фото Archdaily

Дахи тут круглі та нагадують зовнішній вигляд традиційних для цього регіону сараїв. Дахові поверхні покриті черепицею з модрини, яка освоїла старовинну будівельну техніку, що досі використовується в певних частинах Доломітових Альп.



Основні входи організовані на верхньому поверсі готелю / Фото Archdaily

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Меблі всередині зроблені місцевими майстрами, та виконані переважно з дерева. Стіни тут майже не мають декору. Загалом кожна з будівель розрахована на 6 номерів.

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