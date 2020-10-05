В Ісландії відкрився прозорий готель під назвою Bubble Hotel. Номери тут схожі на мильні бульбашки, а самі 18 кімнат розкидані по лісових гущавинах. Гості можуть вибирати який краєвид їм більше до вподоби, але точне розташування номера до останнього є таємницею. Ціни тут стартують від 172 доларів за ніч. Більше про нестандартний готель – читайте в матеріалі.

"Бульбашки" розкидані вздовж Південного узбережжя Ісландії, що омивається водами Атлантики. А також в районі "Золотого кола", що дещо північніше, повідомляє Novate.

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Готель працює круглий рік, а негода гостям не страшна через товсті стінки номерів. Bubble Hotel є одним з найкращих в умовах пандемії, адже соціальна дистанція між гостями тут становить набагато більше ніж півтора метра.



Такий готель добре підходить для відпочинку в умовах пандемії / Фото Novate

Одна така "бульбашка" може вмістити не більше двох гостей. Точне розташування номерів невідоме і до моменту бронювання локація тримається в секреті. Тільки особи, які оплатили проживання отримують інструкції де знайти свій нестандартний номер.



Номери обладнані системою вентиляції / Фото Novate

"Кулі" виготовлені з вогнетривкого пластику, але повністю прозорі. Це дозволяє спостерігати за зірками та Північним Сяйвом. Кожен номер "Bubble" обладнаний двоспальним ліжком, красивою постільною білизною і безліччю додаткових ковдр і подушок.



Взимку тут також затишно / Фото Novate

Єдиний мінус – ванна кімната та кухня розташовані в головній будівлі готелю, до якої кілька хвилин доведеться йти лісом.

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Дивіться відео про Bubble Hotel: