Архітектурна студія AW2 проєктує "наметний курорт" посеред пустелі у Саудівській Аравії. Готельний комплекс складається з популярного сьогодні глемпінгу – йдеться про умови та комфорт звичайного готелю, але сам номер розташований в наметі. Більше про глемпінговий комплекс – читайте в матеріалі.

Загалом курорт складатиметься з 47 наметів, щоб збільшити рівень туризму в районі пустелі Алула, пише Dezeen.

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Туристичне житло складається з 47 люксів, які прийматимуть форми наметів, які подібні до тих, що використовували бедуїни – корінне населення цієї території.



Частина будівлі буде збудована з землі та цегли, але зверху буде накрита наметом / Фото Dezeen

На цій основі (традиційного намету бедуїнів) ми розробили макет, який включав би всі сучасні функції розкішного готельного номера, зберігаючи при цьому максимальний контакт із навколишньою природою,

– пояснює один з архітекторів.



Передбачається будівництво цілого комплексу / Фото Dezeen

Кожен номер буде мати одну, дві або три спальні, побудують із цегляних стін із пресованою землею, а покрівля буде складатися з наметової тканини.



Глемпінг стає все популярнішим / Фото Dezeen

За словами розробників, такий вид туризму набирає популярності та є набагато екологічнішим, адже добре утримує прохолоду та тепло всередині.

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Курорт планують відкрити у 2021 році, а намети є лише частиною освоєння пустелі.

Дивіться більше фото глемпінг-курорту в Саудівській Аравії: