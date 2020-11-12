Построена Генрихом Флюгелем в 1895 году, вилла Hammer – это небольшой особняк в стиле необарокко в городе Базель, что в Швейцарии. Оригинальное сооружение из-за небрежного отношения разрушилась. Недавно здесь провели реставрацию, после которой над домом настроили еще один. Больше о реставрации дома в Базеле – читайте в материале.

По желанию клиента, новое здание было отреставрировано и достроено, но сегодня содержит лишь некоторые элементы необарокко, пишет Archdaily.

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Над особняком работали сразу две архитектурные фирмы и в результате каждая из них построила свою версию того, как должен выглядеть дом. Однако сведены они не рядом, а друг на друге – классический пример паразитной архитектуры.



Элементы неоклассической архитектуры усматриваются на верхней части дома / Фото Archdaily

Что касается внутреннего ремонта, то его первоначальное пространственное планирование, по которому гостиная стоит в центре помещения, было переработано. В результате вся конструкция климатически усовершенствована и адаптирована к новому использования.



Из-за большего по площади крыша, дом получает интересный внешний вид / Фото Archdaily

Нижняя часть конструкции имеет один этаж и равный крышу. Часть, которая расположена наверху, имеет вид обычного дома с двускатной крышей, который выступает за пределы здания. Архитекторы сыграли на контрасте, ведь внизу стены прозрачные, а наверху закрыты и имеют только одно окно.

Также таким образом удалось разграничить функции помещения – внизу публичные пространства вроде гостиной или кухни, а наверху – спальни.



Внутри пол и потолок облицованы деревом / Фото Archdaily

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Внешне весь особняк окрашен в белый цвет и имеет несколько элементов неоклассической архитектуры. Внутри преобладает дерево и белый цвет.

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