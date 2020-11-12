Побудована Генріхом Флюгелем у 1895 році, вілла Hammer – це невеликий особняк в стилі необароко в місті Базель, що в Швейцарії. Оригінальна споруда через недбале ставлення та роки пустування занепала. Нещодавно тут провели реставрацію, після якої над будинком набудували ще один. Більше про реставрацію будинку в Базелі – читайте в матеріалі.

За бажанням клієнта, нова споруда була відреставрована та добудована, але сьогодні містить лише деякі елементи необароко, пише Archdaily.

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Над особняком працювали одразу дві архітектурні фірми і в результаті кожна з них побудувала свою версію того, як має виглядати будинок. Проте зведені вони не поряд, а один на одному – класичний приклад паразитної архітектури.



Елементи неокласичної архітектури вбачаються на верхній частині будинку / Фото Archdaily

Що стосується внутрішнього ремонту, то його початкове просторове планування, за яким вітальня стоїть в центрі приміщення, було перероблено. У результаті вся конструкція кліматично вдосконалена та пристосована до нового використання.



Через більший за площею дах, будинок отримує цікавий зовнішній вигляд / Фото Archdaily

Нижня частина конструкції має один поверх та рівний дах. Частина, яка розташована нагорі, має вигляд звичайного будинку з двосхилим дахом, який виступає за межі будівлі. Архітектори зіграли на контрасті, адже внизу стіни прозорі, а нагорі закриті і мають лише одне вікно.

Також таким чином вдалось розмежувати функції приміщення – внизу публічні простори на зразок вітальні або кухні, а нагорі – спальні.



Всередині підлоги та стелі облицьовані деревом / Фото Archdaily

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Зовні увесь особняк пофарбований у білий колір та збережено кілька елементів неокласичної архітектури. Всередині переважає дерево та білий колір.

Дивіться більше фото реставрації будинку в Базелі: