В Парижі кардинально перепланують площі та сквери: вже готово 7 проєктів – фото
В рамках розвитку доступності для пішоходів столиці Франції, архітектори розробили 7 проєктів перепланування. Змінити планують одразу 7 відомих місць у Парижі, а деякі роботи вже стартували. Більше про масштабні зміни для популярних місць Парижу – читайте в матеріалі.
Зміни почались ще на площі Республіки у 2013 році, повідомляє Inhabitat.
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Перший з семи проєктів вже закінчили. Там замість автомобільних доріг з'явились пішохідна площа, засаджена деревами та встелена лавками. Наступним місцем для редизайну стала площа Бастилії в Парижі, яка раніше була великим кільцем. Тут роботи стартували ще у 2017-му році.
Площі планують краще адаптувати під потреби пішоходів / Фото Inhabitat
Головною метою таких змін в місті називають створення зеленої інфраструктури, доступних пішохідних зон, збільшення кількості велосипедних доріжок, міських парків, зелених насаджень та громадських місць.
Більшість площі біля монументу віддадуть велосипедистам та пішоходам / Фото Inhabitat
Кожен з проєктів передбачає переформатування громадських просторів, щоб збільшити площу для пішоходів принаймні до 50% від загальної.
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Парижани усвідомлюють, що колись їхні чарівні площі сьогодні стали звичайними перехрестями,
– розповів один з французьких чиновників.
Дивіться більше фото проєктів реконструкцій міських площ Парижа:
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