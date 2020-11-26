В рамках розвитку доступності для пішоходів столиці Франції, архітектори розробили 7 проєктів перепланування. Змінити планують одразу 7 відомих місць у Парижі, а деякі роботи вже стартували. Більше про масштабні зміни для популярних місць Парижу – читайте в матеріалі.

Зміни почались ще на площі Республіки у 2013 році, повідомляє Inhabitat.

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Перший з семи проєктів вже закінчили. Там замість автомобільних доріг з'явились пішохідна площа, засаджена деревами та встелена лавками. Наступним місцем для редизайну стала площа Бастилії в Парижі, яка раніше була великим кільцем. Тут роботи стартували ще у 2017-му році.



Площі планують краще адаптувати під потреби пішоходів / Фото Inhabitat

Головною метою таких змін в місті називають створення зеленої інфраструктури, доступних пішохідних зон, збільшення кількості велосипедних доріжок, міських парків, зелених насаджень та громадських місць.



Більшість площі біля монументу віддадуть велосипедистам та пішоходам / Фото Inhabitat

Кожен з проєктів передбачає переформатування громадських просторів, щоб збільшити площу для пішоходів принаймні до 50% від загальної.

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Парижани усвідомлюють, що колись їхні чарівні площі сьогодні стали звичайними перехрестями,

– розповів один з французьких чиновників.

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