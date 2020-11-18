В крупнейшем городе Канады – Торонто планируют создать общественное пространство с парком прямо в центре города на Университетском проспекте. Интересно, что 70 лет назад на этом месте уже действовал парк, но о его восстановлении заговорили лишь в 2020-м. Больше об обновлении парка в центре Торонто – читайте в материале.

На решение об обновлении парка повлияла пандемия коронавируса и потребность в создании большего количества зеленых зон в городах, пишет The Globe and Mail.

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Более 150 лет назад писатель Чарльз Диккенс посетил Торонто и описывал сегодняшний университетский проспект города как улицу, что выстлана рядами цветущих каштанов. По его словам, это была одна из лучших улиц на всем континенте.



Когда вместо проспекта росли пышные сады / Фото The Globe and Mail

Впрочем, в 50-х годах прошлого века парк, который имеет 36 метров в ширину, решили "реорганизовать". В городе развивали транспортную инфраструктуру, которая предусматривала залегания под парком линии метро, а над вагонами создали многополосную магистраль. В результате почти все деревья на проспекте были уничтожены.



Реорганизация привела к фактическому уничтожению парка / Фото The Globe and Mail

Впрочем, сегодня общины все больше ценят открытые пространства, где можно было бы гулять или ездить на велосипеде.

Именно поэтому компания Evergreen разработала проект "Университетского парка" на месте авеню, который рассчитан на почти 4 гектара.



Сегодня проспект выглядит так / Фото The Globe and Mail

Новый парк соединят с двумя другими и вместе превратят значительную часть центра в пешеходную зону.



После реновации дорога будет иметь только 4 полосы / Фото The Globe and Mail

Новый парк не ударит по дорожной инфраструктуре города через развитую систему альтернативных вариантов проезда. Кроме того, некоторые улицы сохранят статус проезжих, просто количество полос будет меньше.

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Реконструкция начнется уже скоро / Фото The Globe and Mail

Общая сумма для реализации проекту составит примерно 23 миллиона евро.