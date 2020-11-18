В найбільшому місті Канади – Торонто планують створити громадський простір з парком просто в центрі міста на Університетському проспектів. Цікаво, що 70 років тому на цьому місці вже діяв парк, але про його відновлення заговорили лише у 2020-му. Більше про відновлення парку в центрі Торонто – читайте в матеріалі.

На рішення про відновлення парку вплинула пандемія коронавірусу та потреба у створенні більшої кількості зелених зон в містах, пише The Globe and Mail.

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Понад 150 років тому письменник Чарльз Діккенс відвідав Торонто та описував сьогоднішній університетський проспект міста як вулицю, що вистелена рядами квітучих каштанів. За його словами, це була одна з найкращих вулиць на всьому континенті.



Колись замість проспекту росли пишні сади / Фото The Globe and Mail

Втім, у 50-х роках минулого століття парк, який має 36 метрів у ширину, вирішили "реорганізувати". Так, у місті розвивали транспорту інфраструктуру, що передбачала залягання під парком лінії метро, а над вагонами створили багатосмугову магістраль. В результаті майже усі дерева на новоствореному проспекті були знищені.



Реорганізація призвела до фактичного знищення парку / Фото The Globe and Mail

Втім, сьогодні громади все більше цінують відкриті простори, де можна було б прогулюватись чи їздити на велосипеді.

Саме тому компанія Evergreen розробила проєкт "Університетського парку" на місці авеню, що розрахований на майже 4 гектари.



Сьогодні проспект виглядає так / Фото The Globe and Mail

Новостворений парк поєднають з двома іншими, що перетворить значну частину центру в пішохідну зону.



Після реновації дорога матиме лише 4 смуги / Фото The Globe and Mail

Новий парк не вдарить по дорожній інфраструктурі міста через розвинену систему альтернативних варіантів проїзду. Окрім того, деякі вулиці збережуть статус проїжджих, просто кількість смуг буде меншою.

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Реконструкція розпочнеться вже незабаром / Фото The Globe and Mail

Загальна сума для реалізації проєкту складе приблизно 230 мільйонів євро.