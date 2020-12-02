Немов пасхальні яйця: в Ірані побудували село з кольорових купольних будинків – неймовірні фото
Купольна архітектура є звичайною для іранських міст та сіл, але їх зазвичай фарбують у прості та стримані кольори. Проте на острові Ормуз побудували ціле село, яке складається лише з купольних різнокольорових будинків. Більше про купольні будинки – читайте в матеріалі.
Ормуз розташований у стратегічній для Ірану Перській затоці, пише Archdaily.
Вас може зацікавити: 8 міст з середньовічним плануванням: фото з висоти пташиного польоту
Місцеві мешканці попри життя на острові не живуть ізольованим життям та часто відвідують материк, використовуючи човни. Втім, суворі іранські закони тут не так жорстко регламентують життя людей, тож саме на острові Ормуз вирішили побудувати "кольорову" спільноту.
Більшість місцевих мешканців щодня добираються на материк / Фото Archdaily
Спроєктувала село іранська архітектурна фірма, а будівництвом займались мешканці острова.
Усі будинки мають схоже планування / Фото Archdaily
Проєкт складається з безлічі дрібномасштабних куполів, які побудовані за допомогою інноваційної та водночас простої техніки з використанням утрамбованої землі та піску.
Інтер'єри в будинках також вирізняються яскравими кольорами / Фото Archdaily
Читайте також: Підтримуватиме прохолоду: в Абу-Дабі відкриють надрукований на 3D-принтері міський оазис – фото
Назвали цей проєкт "Набрякла земля". В суміш глини та піску під час будівництва додавали різноманітні барвники, а також гравій або камінь. Будівлі розташовані дуже близько одна до одної і разом утворюють веселкову топографію острова Ормуз.
Дивіться більше фото кольорових купольних будинків:
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада , 17:14
-
Супермодель Ельза Госк продає свою розкішну квартиру за 3,5 мільйона доларів: фото апартаментівсьогодні , 10:46
-
У Стамбулі з'явився дитячий майданчик майбутнього: що в ньому особливого – фотосьогодні , 15:47