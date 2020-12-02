Купольна архітектура є звичайною для іранських міст та сіл, але їх зазвичай фарбують у прості та стримані кольори. Проте на острові Ормуз побудували ціле село, яке складається лише з купольних різнокольорових будинків. Більше про купольні будинки – читайте в матеріалі.

Ормуз розташований у стратегічній для Ірану Перській затоці, пише Archdaily.

Вас може зацікавити: 8 міст з середньовічним плануванням: фото з висоти пташиного польоту

Місцеві мешканці попри життя на острові не живуть ізольованим життям та часто відвідують материк, використовуючи човни. Втім, суворі іранські закони тут не так жорстко регламентують життя людей, тож саме на острові Ормуз вирішили побудувати "кольорову" спільноту.



Більшість місцевих мешканців щодня добираються на материк / Фото Archdaily

Спроєктувала село іранська архітектурна фірма, а будівництвом займались мешканці острова.



Усі будинки мають схоже планування / Фото Archdaily

Проєкт складається з безлічі дрібномасштабних куполів, які побудовані за допомогою інноваційної та водночас простої техніки з використанням утрамбованої землі та піску.



Інтер'єри в будинках також вирізняються яскравими кольорами / Фото Archdaily

Читайте також: Підтримуватиме прохолоду: в Абу-Дабі відкриють надрукований на 3D-принтері міський оазис – фото

Назвали цей проєкт "Набрякла земля". В суміш глини та піску під час будівництва додавали різноманітні барвники, а також гравій або камінь. Будівлі розташовані дуже близько одна до одної і разом утворюють веселкову топографію острова Ормуз.

Дивіться більше фото кольорових купольних будинків: