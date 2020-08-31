Павильон для непогоды: в Китае открыли общественное пространство, где люди слушают дождь – фото
В китайском городке Хэфэй местная архитектурная фирма создала павильон, где люди приходят послушать дождь. Идея заключается в создании места сосуществования современности, человека и природы. Павильон создали после ремонта на территории студенческого городка.
Возле общежитий появился большой холм, в котором и решили обустроить павильоны, сообщает Archdaily.
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Само помещение сделано в земле, а крыша была специально занижена, чтобы на ней собирался дождь. В центре кровли сделан длинный проем, который имеет 30 сантиметров в ширину. Сделан он для попадания сюда света и собственно самого дождя.
Крыша с обеих сторон наклонен кнутри / Фото Archdaily
Вода стекает с крыши в это отверстие, образуя дождевую завесу. Пол под просветом тоже имеет специальное отверстие, которое собирает дождевую воду.
Раньше тут был обычный холм / Фото Archdaily
Внутри помещения оборудовано местами для сидения, чтобы люди собирались здесь в непогоду и слушали дождь.
Звук, запах и повышенная влажность воздуха – факторы, которые привлекают посетителей / Фото Archdaily
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Акустическое и зрительное восприятие посетителя было направлено на взаимосвязь между человеком и природой (дневной свет, ветер, дождь, холм и зелень).
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