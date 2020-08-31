В китайському містечку Хефей місцева архітектурна фірма створила павільйон, де люди приходять послухати дощ. Ідея полягає у створенні місця співіснування сучасності, людини та природи. Павільйон створили після ремонту на території студентського містечка.

Біля гуртожитків з'явився великий пагорб, в якому і вирішили облаштувати павільйони, повідомляє Archdaily.

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Саме приміщення зроблене в землі, а дах був спеціально заниженим, щоб на ньому збирався дощ. В центрі покрівлі зроблений довгий отвір, який має 30 сантиметрів у ширину. Зроблений він для потрапляння сюди світла і власне самого дощу.



Дах з обох боків нахилений досередини / Фото Archdaily

Вода стікає з даху у цей отвір, утворюючи дощову завісу. Підлога під просвітом теж має спеціальний отвір, який збирає дощову воду.



Раніше тут був звичайний пагорб / Фото Archdaily

Всередині приміщення обладнане місцями для сидіння, щоб люди збирались тут у негоду та слухали дощ.



Звук, запах та підвищена вологість повітря – фактори, які приваблюють відвідувачів / Фото Archdaily

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Акустичне та зорове сприйняття людини було направлене на взаємозв'язок між людиною та природою (денне світло, вітер, дощ, пагорб та зелень).

Дивіться більше фото павільйону для дощу з Китаю: