"Гимназия А" – образовательное учреждение в киевском жилом комплексе "Комфорт Таун". Он рассчитан на 600 детей и имеет автономное экологическое отопления. Кроме комфортных классов здесь развита спортивная инфраструктура и рекреационные зоны. Больше об одной из лучших школ Киева – читайте в материале.

Гимназия расположена на левом берегу Киева, сообщает Archdaily.

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Одной из главных особенностей школы является ее крыша, которая гармонирует с постройками в жилом комплексе рядом. А посередине помещения расположен большой внутренний двор.



Здание получило стильный экстерьер / Фото Archdaily

Государственные и административные помещения расположены на первом этаже. Кроме кафе и столовой здесь есть шкафчики для одежды, медицинский центр, тренажерный зал и библиотека, которая оборудована как учебный центр.



Территория вокруг школы стала общественным пространством / Фото Archdaily

Также в гимназии хорошо развита спортивная инфраструктура. Здесь обустроены три спортзала – для баскетбола и мини-футбола, волейбола, а также тренажерный зал для фитнеса и хореографии. Также есть большое футбольное поле с искусственным покрытием.

В школе предусмотрен актовый зал на 200 человек, арт-студия и репетиционная комната. Младшие классы имеют отдельный корпус. Для них создана отдельная зона отдыха. В перерывах между занятиями они могут лежать на "траве", прятаться в "домиках" или кататься на "лозах".



Так выглядит школьная лаборатория / Фото Archdaily

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Интересно, что здание гимназии не подключено к городской тепловой сети, а отопление происходит за счет использования геотермальных насосов. Таким образом школьное здание не нагружает тепловую сеть города и получает энергию, не выбрасывая парниковых газов и не загрязняя окружающую среду.

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