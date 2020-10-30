В історичному промисловому місті Порсгрунн, що в Норвегії, зведуть 11-поверхову офісну будівлю. Приміщення не лише забезпечуватиме себе електроенергією, але й буде пристосоване для безпечних умови для роботи працівників. До того ж, сам дизайн офісу вийшов доволі стильним. Більше про "перекошений" офіс з Норвегії – читайте в матеріалі.

Фасад та дах будівлі, які обладнають сонячними панелями, будуть виробляти 256 000 кіловат-годин на рік, повідомляє Archdaily.

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Перекошена та злегка конічна будівля має чітко визначений нахил на 45 градусів на східному фасаді.



Офіс має нахил в один з боків / Фото Archdaily

Всередині є офісні приміщення разом з двома поверхами приміщень для коворкінгу, рестораном, а також терасою на даху з видом на фіорд. Сходи з'єднують цокольний та верхній поверхи будівлі. На дев'ятому поверсі є прямі дерев'яні сходи, які візуально пов'язують рівень з терасою на даху будівлі.

Сама будівля є енергоефективною, адже фасад вкритий потрійним шаром скла, що не дозволяє втікати теплу. Також опалення і охолодження відбуваються через використання геотермальних колодязів.



Робочі місця передбачають соціальне дистанціювання / Фото Archdaily

Під час будівництва також використовували лише місцеві матеріали, такі як місцева деревина, гіпс та екологічний бетон, який залишається відкритим та необробленим. Деякі матеріали складаються з перероблених рибальських сіток та будівельного сміття.

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Самі робочі простори тут зроблені з рекомендаціями щодо протидії розповсюдження коронавірусу.

Дивіться більше фото офісу з Норвегії: