Амстердамская архитектурная фирма ZJA представила свой вариант проекту по новой архитектурной достопримечательности на побережье Бельгии. Здание снаружи должно напоминать песочную дюну, которая соединит площадь Эперне с Северним морем. Внутри помещения планируют разместить казино.

Новый проект реализуют рядом с городом Остенде, пишет Archdaily.

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Команда архитекторов разработала проект, чтобы переосмыслить внешний вид прибрежной зоны района Мидделькерке.



Здание размещена прямо на пляже рядом с морем / Фото Archdaily

С помощью этого проекту наше побережье обогатится новым архитектурным якорем, который будет точно отражать характер района,

– рассказали разработчики.



Здание будет стоять на небольшом цокольном этаже / Фото Archdaily

Внутри разместят новый ивент-зал, ресторан и казино. Их будет покрывать полностью прозрачный фасад с деревянной паутиной по всей площади. По словам разработчиков Многофункциональный ивент-зал предлагает пространство для концертов, выставок и мероприятий.



На одном из этажей разместят ресторан / Фото Archdaily

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При строительстве будут использовать переработанные материалы, а также подбирать более эффективные производственные процессы. С самой высокой точки "дюнного дома" открывается панорамный вид на Северное море и закат.

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