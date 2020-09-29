Песочная дюна: в Бельгии построят огромное казино рядом с Северним морем – фото
Амстердамская архитектурная фирма ZJA представила свой вариант проекту по новой архитектурной достопримечательности на побережье Бельгии. Здание снаружи должно напоминать песочную дюну, которая соединит площадь Эперне с Северним морем. Внутри помещения планируют разместить казино.
Новый проект реализуют рядом с городом Остенде, пишет Archdaily.
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Команда архитекторов разработала проект, чтобы переосмыслить внешний вид прибрежной зоны района Мидделькерке.
Здание размещена прямо на пляже рядом с морем / Фото Archdaily
С помощью этого проекту наше побережье обогатится новым архитектурным якорем, который будет точно отражать характер района,
– рассказали разработчики.
Здание будет стоять на небольшом цокольном этаже / Фото Archdaily
Внутри разместят новый ивент-зал, ресторан и казино. Их будет покрывать полностью прозрачный фасад с деревянной паутиной по всей площади. По словам разработчиков Многофункциональный ивент-зал предлагает пространство для концертов, выставок и мероприятий.
На одном из этажей разместят ресторан / Фото Archdaily
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При строительстве будут использовать переработанные материалы, а также подбирать более эффективные производственные процессы. С самой высокой точки "дюнного дома" открывается панорамный вид на Северное море и закат.
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