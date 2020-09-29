Пісочна дюна: в Бельгії побудують величезне казино поряд з Північним морем – фото
Амстердамська архітектурна фірма ZJA представила свій варіант проєкту щодо нової архітектурної пам'ятки на узбережжі Бельгії. Будівля зовні має нагадувати пісочну дюну, яка з'єднає площу Еперне з Північним морем. Всередині приміщення планують розмістити казино.
Новий проєкт реалізують поряд з містом Остенде, пише Archdaily.
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Команда архітекторів розробила проєкт, щоб переосмислити зовнішній вигляд прибережної зони району Мідделькерке.
Будівля розміщена просто на пляжі поруч з морем / Фото Archdaily
За допомогою цього проєкту наше узбережжя збагатиться новим архітектурним якорем, який точно відображатиме характер району,
– розповіли розробники.
Будівля стоятиме на невеликому цокольному поверсі / Фото Archdaily
Всередині розмістять новий івент-зал, ресторан та казино. Їх покриватиме повністю прозорий фасад з дерев'яною павутиною по усій площі. За словами розробників, багатофункціональний івент-зал пропонує простір для концертів, виставок та заходів.
На одному з поверхів розмістять ресторан / Фото Archdaily
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Під час будівництва використовуватимуть перероблені матеріали, а також підбиратимуть більш ефективні виробничі процеси. З найвищої точки "дюнного будинку" відкривається панорамний краєвид на Північне море та захід сонця.
Дивіться більше фото будівлі казино в Бельгії:
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