Амстердамська архітектурна фірма ZJA представила свій варіант проєкту щодо нової архітектурної пам'ятки на узбережжі Бельгії. Будівля зовні має нагадувати пісочну дюну, яка з'єднає площу Еперне з Північним морем. Всередині приміщення планують розмістити казино.

Новий проєкт реалізують поряд з містом Остенде, пише Archdaily.

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Команда архітекторів розробила проєкт, щоб переосмислити зовнішній вигляд прибережної зони району Мідделькерке.



Будівля розміщена просто на пляжі поруч з морем / Фото Archdaily

За допомогою цього проєкту наше узбережжя збагатиться новим архітектурним якорем, який точно відображатиме характер району,

– розповіли розробники.



Будівля стоятиме на невеликому цокольному поверсі / Фото Archdaily

Всередині розмістять новий івент-зал, ресторан та казино. Їх покриватиме повністю прозорий фасад з дерев'яною павутиною по усій площі. За словами розробників, багатофункціональний івент-зал пропонує простір для концертів, виставок та заходів.



На одному з поверхів розмістять ресторан / Фото Archdaily

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Під час будівництва використовуватимуть перероблені матеріали, а також підбиратимуть більш ефективні виробничі процеси. З найвищої точки "дюнного будинку" відкривається панорамний краєвид на Північне море та захід сонця.

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